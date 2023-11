Pusher e ricettatore, arrestato con droga e chitarre rubate

Un 36enne di Pedara è stato arrestato da carabinieri di Zafferana Etnea per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione. Nella sua abitazione militari dell'Arma, grazie al fiuto del cane King del nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno sequestrato un bilancino e 20 dosi di marijuana che l'uomo aveva buttato nel water. Durante la perquisizione gli investigatori hanno trovato diversi utensili agricoli a motore, due computer, un gruppo elettrogeno, un motore nautico e due chitarre elettriche, tutto materiale di provenienza furtiva. Per questo per lui è scattata la denuncia per ricettazione. Il bottino in parte è stato già restituito ai proprietari che avevano sporto denuncia, mentre il rimanente materiale è stato sequestrato, nell'attesa di risalire alle vittime dei furti.



