Tributi non pagati, 4 consiglieri indagati a Castelvetrano

Non avrebbero pagato i tributi al Comune, e per questo incompatibili con la carica di consiglieri comunali. I finanzieri del comando provinciale di Trapani hanno notificato l'avviso di conclusione indagini emesso alla Procura di Marsala nei confronti di 4 consiglieri comunali, indagati per un presunto falso ideologico in atto pubblico.

Le indagini condotte dalle Fiamme gialle di Castelvetrano hanno consentito di verificare che quattro consiglieri comunali, per poter essere proclamati eletti nel 2019, avrebbero attestato falsamente di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e ineleggibilità alla carica, dichiarando di non avere debiti pendenti nei confronti del Comune di Castelvetrano.

Gli accertamenti investigativi hanno accertato che i candidati, contrariamente a quanto dichiarato al momento dell'insediamento, avevano debiti certi, liquidi ed esigibili, notificati nel tempo per mancati pagamenti di tributi locali. Le diffuse irregolarità riguardanti la mancata riscossione delle entrate tributarie nell'anno 2019 sono state dichiarate quale causa principale del dissesto finanziario dell'ente territoriale.



