Serie C: il Potenza ufficializza l'arrivo del terzino Pace

Dopo la risoluzione del contratto, la settimana scorsa, con il difensore Antonio Porcino, stamani il Potenza calcio (serie C, girone C) ha ufficializzato l'arrivo del terzino sinistro Federico Pace. Domenica prossima, 5 novembre, la squadra lucana - che, dopo undici giornate, con 14 punti, si trova al dodicesimo posto della classifica - affronterà, in casa, allo stadio Viviani (calcio d'inizio alle ore 14), il Catania, che ha un punto in più.

Pace, "nato ad Aprilia il 9 agosto 1999, ha firmato un contratto che - è scritto nel comunicato diffuso dall'ufficio stampa del Potenza calcio - lo legherà al club fino al 30 giugno 2024. In carriera ha indossato le maglie di Aprilia, Cynthia Albano, Campobasso e Brescia, totalizzando 104 presenze in serie D, 31 in serie C, arricchite da otto gol e quattro assist, e quattro presenze in Serie B. Pace si è unito al gruppo rossoblù durante l'allenamento mattutino al Viviani, mettendosi così subito a disposizione di mister Franco Lerda".



