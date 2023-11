Arrestato a Palermo dai carabinieri un trentunenne nel quartiere Marinella che aveva in casa diecimila euro in contanti e cento grammi di cocaina, trovati dal cane antidroga Ron nel tetto della cabina dell'ascensore. La moglie dell'arrestato, una ventinovenne, palermitana, è stata denunciata per spaccio. Il gip ha convalidato l'arresto dell'uomo e disposto la detenzione in carcere: è accusato di detenzione di droga.



