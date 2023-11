Droga, sequestrati beni per 300 mila euro a padre e figlio

Gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri della compagnia di Trapani hanno eseguito il sequestro di beni per 300mila euro nei confronti di padre e figlio, 45 e 24 anni, entrambi sottoposti alla misura degli arresti domiciliari e indagati negli anni per spaccio. Il provvedimento è della sezione misure di prevenzione del tribunale di Trapani. Il padre, secondo le indagini, è inserito nel mondo del traffico di stupefacenti di Trapani ed Erice e tra il 2018 e il 2020 sarebbe stato l'anello di congiunzione con gruppi criminali palermitani dai quali si riforniva per poi piazzare la droga nel Trapanese.

L'attività di spaccio avrebbe permesso a padre e figlio di costruire un discreto patrimonio immobiliare e finanziario. Sono stati sequestrati un appezzamento di terreno di 515 metri quadri a Valderice dove sarebbe stata realizzata un'abitazione abusiva con piscina; due imprese individuali di ristorazione a Trapani; 11 auto, 8 motocicli, un ciclomotore, tre conti correnti e 2 rapporti bancari. Le attività commerciali e i beni sono stati affidati a un amministratore nominato dal tribunale di Trapani.





