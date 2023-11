Al Biondo di Palermo Clitennestra di Andò con Isabella Ragonese

Tratto dal romanzo "La casa dei nomi" dell'irlandese Colm Tóibín, debutta il 7 novembre al Teatro Biondo di Palermo lo spettacolo "Clitennestra", adattato per la scena e diretto dal regista Roberto Andò, che vede protagonista Isabella Ragonese.

Tóibín fa rivivere le figure classiche della casata di Atreo e la sua Clitennestra è ancora la rancorosa regina del mito, ma è anche una donna alle prese con la gestione modernamente complessa del potere e con un amante, Egisto, su cui modulare desiderio e controllo. Elettra è la figlia fedele che pretende la retribuzione del sangue, ma è anche la vittima di un abbandono che cerca nelle ombre un sollievo dalla solitudine.

"Leggendo il romanzo di Tóibín - spiega Andò - ho provato una grande emozione, e alla fine, quasi senza accorgermene, mi sono sorpreso a fantasticare sulla possibilità di mettere in scena il personaggio più grandioso che vi è narrato, Clitennestra. Una figura che nell'Odissea è presentata come l'anti-Penelope, il prototipo della donna infedele e assassina. Nel romanzo di Tóibín, la tragica storia di rancore e solitudine, di sangue e vendetta, di passione e dolore è narrata da tre punti di vista, ma soltanto le due donne, Clitennestra ed Elettra, raccontano in prima persona e la loro voce è decisamente la più drammatica".

La messa in scena di Andò, come lo stesso regista dichiara, è "un teatro di ombre, di voci, di fantasmi, che si muove dentro e fuori: dentro, tra i labirinti della mente; fuori in un luogo senza tempo dove vivi e morti dialogano senza requie".

Lo spettacolo, che ha debuttato in prima assoluta lo scorso 16 giugno a Pompei, è prodotto dal Teatro di Napoli - Teatro Nazionale e da Campania Teatro Festival - Fondazione Campania dei Festival. Ragonese è affiancata in scena da Ivan Alovisio, Arianna Becheroni, Denis Fasolo, Katia Gargano, Federico Lima Roque, Cristina Parku, Anita Serafini e un coro composto da Luca De Santis, Eleonora Fardella, Sara Lupoli, Paolo Rosini, Antonio Turco. Le scene e le luci sono di Gianni Carluccio, i costumi di Daniela Cernigliaro, le musiche e la direzione del coro di Pasquale Scialò, il suono di Hubert Westkemper e le coreografie di Luna Cenere.

Repliche fino al 12 novembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA