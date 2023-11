Lagalla, fatto primo tagliando alla giunta comunale

"In giunta abbiamo riportato la rappresentanza al riferimento numerico e proporzionale dell'inizio del mandato. Ci rivedremo per un futuro tagliando a metà della legislatura". Lo ha detto stamane il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a margine della cerimonia liturgica che si è tenuta nel sacrario militare del Cimitero dei Rotoli nel giorno dedicato alla Commemorazione dei defunti.

Ieri l'incontro con una rappresentanza di Fratelli d'Italia aveva sancito la fuoriuscita dalla giunta dell'assessore Andrea Mineo e la sua sostituzione con un rappresentante di Forza Italia.

"Oggi e domani incontrerò gli altri partiti della maggioranza ma mi pare che le asperità più rilevanti siano state tutte rimosse - ha detto Lagalla - daremo all'assessore Mineo il tempo di chiudere doverosamente alcuni dossier importanti anche per dare il giusto riconoscimento per ciò che è stato fatto come, ad esempio, l'ultimazione della settima vasca a Bellolampo e la ricapitalizzazione della Rap".

Sul futuro di Mineo il sindaco ha sottolineato che "tutto ha un inizio e tutto ha una fine, ma come insegna il Vangelo ci sono le cadute e le resurrezioni". "Mineo - ha aggiunto - ha dimostrato di saper lavorare bene e credo che le competenze acquisite non vadano disperse. Chi lo sostituirà acquisirà sostanzialmente le stesse deleghe che erano del predecessore".





