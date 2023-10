Vela: F18, a Palermo Fiorini e Casamenti campioni d'Italia

L'equipaggio Dolce Carollo formato da Matteo Fiorini e Lorenzo Casamenti dello Yacht Club Rimini ha vinto il Campionato italiano Formula 18 che si è concluso oggi nel golfo di Sferracavallo.

Nove le prove disputate in totale da sabato a oggi sulle dodici previste nella manifestazione organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo e che hanno visto Fiorini e Casamenti precedere in classifica generale il Team Gielle Energy formato da Alessandro Siviero e Maurizio Stella del Centro Vela Dervio e il Team Pariconsulting di Matteo Ferrante e Lamberto Cesari del Circolo Vela Arco. Quarta posizione per il Team CaroCavallo Velasurf con Andrea Sanzone e Leonardo Ruggeri del Circolo della vela Anzio che ha preceduto l'equipaggio di casa del Circolo Velico Sferracavallo team GreenBlue Piscine con Marco Gambardella e Felice Cupane.

Ventisei i catamarani che si sono sfidati per il titolo nazionale in una flotta che vedeva in regata anche tre quipaggi stranieri provenienti da Finlandia, Germania e Svizzera.

"Sono state giornate in cui il nostro circolo è stato scenario naturale per lo sport - ha detto il presidente del Circolo Velico Sferracavallo Giuseppe Giunchiglia - Avere ospitato, per la prima volta, il Campionato italiano della classe Formula18 ci rende molto orgogliosi e testimonia la credibilità e affidabilità del nostro sodalizio a livello nazionale. I riscontri positivi degli equipaggi sono la ricompensa migliore per gli sforzi fatti da tutto lo staff del nostro circolo. La concomitanza con PalermoRema ha permesso di vivere una domenica di sport in cui tanti curiosi e appassionati si sono avvicendati nella nostra sede sportiva al porticciolo".





