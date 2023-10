Un rider aggredito da una gang in strada a Palermo

Un rider della piattaforma Glovo è stato aggredito da una gang di cinque ragazzi nel centro storico di Palermo. La vittima ha presentato una denuncia ai carabinieri. Lo rende noto il segretario di Nidil Cgil Francesco Brugnone. L'aggressione è avvenuta nei giorni scorsi, intorno alle 20, in vicolo Stalluzza, nel quartiere Capo.

"L'ennesimo atto preoccupante e drammatico nei confronti di un rider che si svolge nel perimetro del centro storico, sempre più terra di nessuno, dove si ripetono quotidianamente aggressioni e risse - dice Brugnone - Poche settimane fa un altro rider, anche lui straniero, è stato aggredito in un'altra zona del centro storico e non ha voluto denunciare alle forze dell'ordine il fatto perché minacciato. E il 12 settembre avevamo denunciato l'aggressione ai danni di un rider di Just Eat, malmenato da un gruppo di 9 persone a Ballarò, che ha provato a portargli via la bici e lo zaino e l'ordine che stava per consegnare".

"Chiediamo un intervento del Comune di Palermo - aggiunge Brugnone - per porre più attenzione alla criminalità diffusa ed estendere i controlli nelle zone più a rischio per tutelare i propri cittadini, i lavoratori e i turisti, spesso presi di mira, picchiati e rapinati. Invitiamo i rider a venire alla casa dei Rider in via Pignatelli Aragona 42 o all'ufficio Nidil Cgil, in via Meli, 5, per segnalare tutti i problemi, le mancanze, le preoccupazioni che si trovano ad affrontare durante la loro attività lavorativa sul territorio palermitano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA