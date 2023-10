Meeting tycoon giapponese: Schifani,ricavato vada in beneficenza

"Mi auguro che il ricavato delle serate nei due teatri palermitani venga devoluto in beneficenza". Così il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, in una dichiarazione all'ANSA, torna a commentare la vicenda del multimilionario giapponese Kaoru Nakajima che ha affittato per la sua convention a Palermo, per cui è previsto l'arrivo di 1.400 persone, i teatri Politeama e Massimo della città.

Il Governatore, rispondendo anche al sindaco di Palermo Roberto Lagalla, torna poi a porre il problema della mancata riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Nè il prefetto nè il questore, con i quali ho parlato questa mattina, sono mai stati informati di un evento internazionale, con oltre un migliaio di ospiti, alcuni dei quali potrebbero essere come si dice in gergo 'soggetti sensibili' che necessitano di tutela e protezione. Mi auguro che tutto vada bene, ma lo ritengo un fatto grave che non dovrà più ripetersi".





