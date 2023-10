Incendio in casa, poliziotto salva 4 bambini

Un agente della polizia ferroviaria di Agrigento, libero dal servizio, ha salvato 4 bambini e il loro cane dall'incendio scoppiato all'interno di un'abitazione di via Damarete.

Il poliziotto, mentre era nella sua abitazione nel centro di Agrigento, ha sentito un forte odore di bruciato ed ha visto una colonna di fumo che si alzava da una palazzina vicina. E' subito accorso e mentre alcuni cittadini stavano cercando di spegnere il rogo con mezzi di fortuna, sentendo urla di bambini è entrato nel palazzo ed ha trovato 4 bambini di età tra i 2 e i 13 anni e un cane. Ha preso in braccio il piccolo e lo ha portato fuori assieme ai fratellini, coprendo loro naso e bocca con stracci bagnati affinché non inalassero fumo.



