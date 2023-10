Ciclista investita da automobilista pirata a Palermo

Una ciclista di 43 anni è stata investita a Palermo in via Cavour, nei pressi della prefettura, da un'automobilista pirata che, dopo lo scontro, si è allontanato senza sincerarsi delle sue condizioni. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale Civico dopo lunghi minuti d'attesa. Tutte le ambulanze erano infatti bloccate nei pronto soccorso in attesa di affidare i pazienti ai medici. La donna si è procurata un trauma cranico e le sono stati suturati alcune ferite alla testa. Gli agenti della polizia municipale hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all'investitore.



