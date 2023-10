Scuola: Sicilia; assegnata una docente di Italiano a Marettimo

Dopo la docente di Matematica, nell'isola di Marettimo arriverà anche l'insegnante di Italiano.

La piccola Giada potrà frequentare le lezioni senza dover necessariamente raggiungere l'isola di Favignana, dove ha sede l'Istituto Comprensivo di appartenenza.

All'istituto "Antonino Rallo" è stata, infatti, assegnata una docente di Italiano per 12 ore per assicurare il funzionamento dell'istituzione scolastica e la regolare frequenza dell'unica alunna del plesso di Marettimo.

Il nulla osta è stato firmato questa mattina dall'Ufficio IV dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Spetta adesso all'Ambito Territoriale di Trapani avviare le procedure per l'individuazione della docente.



