Scuola: genitori Marettimo, grazie per docenti a piccola Giada

"Il diritto allo studio di Giada (unica alunna della scuola media di Marettimo) è' stato garantito , oggi, grazie alla tenacia dei genitori, al supporto dell'assessore all' istruzione Mimmo Turano, che ha preso a cuore la questione da subito e grazie alla vicinanza dei parlamentari Stefano Pellegrino e Maurizio Gasparri, da sempre attenti alle vicende dell'isola a cui sono legati da anni". Lo scrive in una nota la rappresentanza di genitori della scuola dell' infanzia, primaria e secondaria di Marettimo, dopo la notizia che l'Ufficio scolastico regionale ha deciso l'invio sull'isola dell'insegnante di italiano, dopo quella di matematica. La piccola Giada potrà quindi frequentare le lezioni senza dover necessariamente raggiungere l'isola di Favignana, dove ha sede l'Istituto Comprensivo di appartenenza.

"Un ringraziamento va dato agli organi di stampa - prosegue la nota - che sono stati la nostra "voce" in un momento buio, in cui la situazione sembrava senza via d' uscita. Oggi , con l' accoglimento della richiesta del preside dell' istituto di Favignana, da parte dell' assessorato all' istruzione della Regione Siciliana, si dà una speranza, non solo a Giada,che perfezionerà i suoi studi seguita in classe da due professori, frequentando la classe di Favignana per tutte le attività collaterali, ma si dà anche speranza a tutte le famiglie ed a tutti quei ragazzini marettimari che desiderano continuare a vivere la loro isola. Ha prevalso il buonsenso e il senso di comunità".



