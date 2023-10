Progetto Gilda per formare giovani donne in campo digitale

E' stato presentato al Convitto Nazionale Giovanni Falcone di Palermo il progetto Gilda per valorizzare le donne siciliane. Gli obiettivi del progetto sono formare 120 donne e 75 da introdurre nel mondo del lavoro. Gilda è sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale nell'ambito del bando Futura ed è promosso da Its Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta Palermo in collaborazione con Fondazione Hora, Guilds42 Aps e in qualità di partner sostenitori Confindustria Sicilia e Associazione La Linea della Palma Apl.

Gilda mette in campo una metodologia di intervento innovativa, ispirata alle antiche associazioni dei mestieri che si diffusero in tutta Europa a partire dall'anno 1000: le GILDE. Questi gruppi di formazione e preparazione al lavoro sono rappresentati dalle botteghe digitali, in cui le partecipanti si troveranno ad operare sotto la guida di un mastro di bottega-esperto digital, su reali progetti di lavoro. Il Progetto è rivolto alle Donne Siciliane a partire da 18 anni alla ricerca di nuove opportunità lavorative, desiderose di inserirsi nel mondo del lavoro per una prima esperienza professionale o di riqualificarsi professionalmente, alle Imprese Siciliane o Enti del Terzo settore in cerca di competenze digitali per far crescere la loro attività con attenzione al valore sociale e all'impegno comunitario.

Gilda è dunque un progetto innovativo che ha l'obiettivo di offrire alle donne siciliane opportunità concrete di sviluppo lavorativo nel settore digitale. E' anche un intervento finalizzato a ridurre il divario di competenze digitali delle donne in Sicilia e alla creazione di giovani talenti al femminile nei settori dell'e-commerce, del marketing digitale e del crowdfunding e fundraising. I prossimi appuntamenti di presentazione del Progetto Gilda il 4 novembre all'Istituto "Don Giovanni Colletto" di Corleone, il 17 novembre presso l'Istituto Volta di Palermo ed il 23 allo Stenio di Termini Imerese.



