Migranti: cucinare dolci, integrazione con afghani

Fare dolci insieme per "unire i cuori" e "abbattere le frontiere della diversità". E' stato questo lo spirito di un momento di integrazione per la comunità afghana che vive a Marsala. L'iniziativa è stata della cooperativa sociale Badia Grande, che gestisce i Centri di accoglienza per le famiglie afghane di via Eduardo Alagna e contrada San Giuseppe Tafalia nel contesto del Progetto "Sai" Marsala. La coop ha organizzato un'esperienza culinaria e artistica "che ha toccato - sottolinea una nota - l'anima di tutti i presenti con un'armonia di profumi e colori, un evento straordinario di convivialità".

"L'incontro, spiega la nota - è iniziato in cucina, dove le donne afghane e gli operatori della cooperativa hanno collaborato con passione e dedizione per creare una sinfonia di sapori. Il profumo avvolgente dei dolci afghani si è intrecciato con l'aroma dei dolci siciliani, creando un'atmosfera surreale di familiarità. In quel momento, il linguaggio universale della cucina ha abbattuto ogni barriera culturale, dimostrando che il cibo può unire le persone al di là delle differenze. Nella sala mensa, mentre i dolci cuocevano nel forno, gli operatori della Cooperativa sociale Badia Grande hanno assistito i bambini afghani nell'arte del bricolage dedicato ad Halloween. Con colori vivaci, colla e forbici, questi giovani artisti hanno dimostrato che l'arte è un ponte che supera le barriere culturali, comunicando emozioni e gioia in modo universale. I loro capolavori, espressione di creatività e individualità, sono diventati simboli tangibili dell'unità nella diversità". Il momento culminante dell'evento è stato l'assaggio dei dolci afghani e siciliani, preparati e decorati. Dolci diventati il simbolo della convivialità e dell'amicizia. Tra adulti e bambini, gli afghani ospitati nei due centri di accoglienza di Marsala sono 24.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA