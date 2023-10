Incendiato giaciglio di due clochard a Palermo

Incendiato la scorsa notte il giaciglio di due clochard a piazzale Ungheria, a Palermo.

Qualcuno ha appiccato le fiamme a cartoni, materassi, coperte utilizzate da due nomadi che vivono sotto i portici. Per fortuna i due non si trovavano lì. Le fiamme sono state appiccate in uno dei corridoi pedonali che collegano il parcheggio di piazzale Ungheria ai portici di via Mariano Stabile. Le fiamme sono state domate dal personale dei vigili del fuoco.

E' il secondo episodio in poche ore. Nella serata di ieri infatti, qualcuno ha causato un rogo in un sottopasso di Villabate dove si sistemava un senza tetto.



