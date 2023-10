Incendi nel Palermitano, chiuso per ore tratto autostrada A19

Giornata di scirocco a Palermo. I vigili del fuoco sono impegnati in un grosso incendio che è divampato a Casteldaccia. Sono minacciate le abitazioni. Le fiamme hanno raggiunto anche l'autostrada tanto che un tratto della Palermo Catania è stata chiusa temporaneamente tra gli svincoli di Altavilla Milicia e Casteldaccia in entrambe le carreggiate. Sono in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio da parte dei vigili del fuoco che sono impegnati con tutti gli uomini a disposizione. Il personale di Anas è intervenuto la gestione della viabilità.



