Cinema: Misericordia di Emma Dante a Palermo per Efebo d'Oro

È Misericordia, il nuovo film di Emma Dante tratto dal suo omonimo spettacolo teatrale, l'ultima proiezione di "Verso Efebo", calendario di appuntamenti di avvicinamento alla 45a edizione dell'Efebo d'Oro Film Festival (11 - 19 novembre 2023). Presentato in anteprima nazionale, fuori concorso, il 26 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, il film approda a Palermo grazie ad Efebo d'Oro Film Festival, al Cinema Rouge et Noir, - accompagnato ed introdotto dalla regista insieme a tutte le attrici che hanno preso parte al lavoro - domani, martedì 31 ottobre, alle ore 20.30.

Ad accoglierle in sala il saluto di Paola Catania (Presidente del Crnc) e di Alessandro Rais (direttore dell'Efebo d'Oro Film Festival). Al termine della proiezione Emma Dante e lo scrittore Giorgio Vasta (che con la regista ed Elena Stancanelli firma la sceneggiatura) converseranno con Alessandro Rais.

"Misericordia - come dichiara la regista - racconta una realtà squallida, intrisa di povertà, analfabetismo e provincialismo, esplora l'inferno di un degrado terribile, sempre di più ignorato dalla società. Racconta la fragilità delle donne, la violenza che continua a perpetuarsi contro di loro, la loro disperata e sconfinata solitudine".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA