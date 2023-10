Al Festival di Morgana in mostra fischietti e marionette

Una mostra di marionette proveniente dalla Georgia e una sui fischietti siciliani usati nelle feste religiose e negli spettacoli di pupi apriranno l'edizione numero 48 del Festival di Morgana, rassegna di teatro di immagine che si terrà a Palermo dal 3 al 12 novembre. La mostra georgiana si intitola "A sculture in play" ed è curata da Bachana Khalvashi. L'altra mostra, "Il fischio dei pupi", esporrà una originale collezione di fischietti in terracotta di Mario ludici, provenienti dalla casa-museo Antonino Uccello di Palazzolo Acreide (Siracusa). Non sono semplici dispositivi sonori ma oggetti di iniziazione a riti popolari. Nelle giornate di festa, raccontava Antonino Uccello, i fischietti erano venduti sulle soglie delle chiese ai ragazzi che li utilizzavano per osannare i diversi santi celebrati durante le feste.

Il 3 novembre il museo Pasqualino, che organizza il Festival di Morgana, ospiterà ancora il primo spettacolo della rassegna: "La missione di Anoman" delle compagnie Pantcha Indra e Gamelan Gong Wisnu Wara. Si tratta di uno spettacolo imponente collegato alla Ramayana, un antico poema epico indiano. La missione di Anoman è un episodio rappresentato sotto forma di wayang kulit, cioè "teatro delle ombre" di Giava, tra narrazione e musica.

Da questa cultura antica partirà il 4 novembre, ancora al museo, un laboratorio per i più piccoli sul teatro delle ombre giavanesi. I bambini apprenderanno tecniche del teatro delle ombre e quelle di base della musica gamelan giavanese.



