Aeroporti: a Palermo record di passeggeri a ottobre, +13,2%

Un altro mese record per l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Ottobre si chiude con l'aumento a doppia cifra del traffico passeggeri: 780.916 passeggeri, +13,2% sul 2022 (689.862) e +27,69% sul 2019 (611.580). Cresce anche la percentuale delle presenze internazionali che tocca il 32% del totale dei passeggeri.

Tra gennaio e ottobre 2023 l'aeroporto di Palermo totalizza 7.097.757 (quanto fatto in tutto il 2022, ma con due mesi di anticipo), +13,9% sul 2022 (6.231.297) e +17,25% sul 2019 (6.053.548). Nella settimana che comprende il ponte del primo novembre, dal 27 ottobre al 2 novembre, ci saranno 1.056 voli (giorno di punta: sabato 28 ottobre con 191 voli) e una stima di 148 mila passeggeri. Infine, le proiezioni indicano che il 2023 si chiuderà ad oltre 8 milioni di passeggeri transitati dal Falcone Borsellino, cioé un incremento di poco meno di un milione di passeggeri in un anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA