Pnrr: assessore Falcone, Regione sta supportando i Comuni

(ANSA)- CATANIA, 29 OTT- "In Sicilia i finanziamenti previsti per il Pnrr riguardano il settore della sanità dove ci sono oltre 700 progetti, l'edilizia residenziale pubblica con 233 milioni di euro, con fondi tutti già avviati con i Comuni o Iacp siciliani. Poi ancora investimenti nel settore della mobilità con l' acquisto di autobus o pullman elettrici che serviranno per garantire un servizio migliore e più ecologico.

Il Pnrr che da un lato creerà opere infrastrutturali, dall'altro lato dunque migliorerà i servizi". A dirlo l'assessore regionale all'economia Marco Falcone partecipando ieri al Centro Congressi Le Ciminiere di Catania ad un convegno dal titolo "I Comuni come leva di sviluppo attraverso il PNRR", organizzato da Quater srl, azienda che si occupa di formazione ed assistenza tecnica ai Comuni interessati dagli investimenti del Pnrr.

Falcone si è soffermato poi sulle opere previste in ambito regionale per il Pnrr spiegando: "Il ruolo dei comuni è strategico, sono loro la parte più attiva: il Pnrr verrà distribuito agli enti locali e gestito con le aziende di stato ad esempio Rfi. La regione invece ha un ruolo di monitoraggio insieme al ministero. Purtroppo non sempre i comuni sono attrezzati a fronteggiare questa nuova sfida che il Pnrr impone cioè a mettere in campo progetti rilevanti sotto un profilo finanziario e complessi sotto un profilo procedurale. Ecco perché sarebbe auspicabile e necessario che i comuni fossero dotati di nuovo personale, noi lo stiamo facendo nella nuova finanziaria la legge di stabilità 24/26, quando i comuni o le coalizioni dei comuni saranno chiamati a gestire i finanziamenti comunitari. Abbiamo dotato queste coalizioni di un fondo da 300 mila euro ciascuno, che sarà finanziato da fondi regionali per consentire nuove assunzioni con personale 'smart' e più entusiasta che possa migliorare ed efficientare la macchina amministrativa".



