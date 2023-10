Sono 788 i migranti, fra cui 16 minori non accompagnati, ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove, durante la notte, c'è stata una nuova ondata di sbarchi. La Prefettura di Agrigento ha disposto, per metà mattinata, il trasferimento di 148 persone che verranno imbarcate sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.



