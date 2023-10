Calcio: Palermo non finalizza, sconfitta in casa col Lecco

Seconda sconfitta casalinga della stagione per il Palermo che perde 2-1 contro il Lecco. A decidere la partita le reti nel primo tempo di Giovanni Crociata, Alessandro Sersanti e nel secondo tempo allo scadere di Matteo Brunori su rigore. Per i rosanero due traverse colpite da Stulac e Soleri e tantissime occasioni non finalizzate per imprecisione o per le grandi parate del portiere avversario Riccardo Melgrati.

Corini manda in campo contemporaneamente Gomes e Stulac a centrocampo con Vasic dal primo minuto, in attacco Brunori parte dalla panchina e giocano Soleri con la fascia di capitano, Mancuso e Di Francesco; in difesa davanti al portiere Pigliacelli ci sono Mateju, Lucioni, Ceccaroni e Lund. L'avvio di partita è veemente da parte dei rosanero con due occasioni in tre minuti con Mancuso e Soleri, ma all'8' va sotto per effetto del gol del palermitano Giovanni Crociata tutto solo nell'area di rigore del Palermo. Stulac, Mancuso e ancora Soleri provano a pareggiare trovando però il portiere del Lecco Melgrati in giornata da saracinesca. Al 42' il Lecco raddoppia in contropiede con Sersanti, più veloce di tutti in area ad anticipare gli avversari e battere Pigliacelli. Prima dell'intervallo ci prova ancora Stulac su punizione dal limite, ma la sua conclusione viene deviata da Megrati e colpisce la traversa.

Corini lascia negli spogliatoi Mateju e inserisce Graves.

All'8' Soleri colpisce la seconda trasversa della giornata con un colpo di testa. Corini al 10' sostituisce Mancuso e Di Francesco con Brunori e Insigne. Il tempo passa, la frenesia aumenta fra i rosanero e la situazione non cambia con il Lecco che respinge tutti i palloni. Si lancia in avanti anche Lucioni che prima si divora un gol a tu per tu con il portiere, poi al 50' si procura un calcio di rigore per un fallo di mano di Celjak che Brunori trasforma.



