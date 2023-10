Migranti: Sea Eye, 4 morti e diversi dispersi per azione libici

"Durante l'intervento di salvataggio di ieri la guardia costiera libica ha tanto disturbato il gommone che la gente ha cercato la fuga nel panico. Parecchi sono caduti in acqua e sono dispersi. In seguito sono stati trovati 4 corpi sull'imbarcazione". Lo fa sapere la ong tedesca Sea Eye, che ha postato un video di quanto accaduto. Ieri la Sea Eye 4 ha soccorso 49 migranti che si trovavano sul gommone in difficoltà al largo delle coste libiche. Alla nave è stato assegnato il porto di Vibo Valentia dalle autorità italiane.





