Miccichè, penso a movimento contro stallo partiti nazionali

"Oggi i partiti nazionali in Sicilia sono realmente imbarazzanti. Sono contento di avere partecipato all'iniziativa di Raffaele Lombardo, perché finalmente ha detto le cose in modo chiaro. A livello nazionale litigano per la spartizione dei dirigenti, fregandosene di capacità e competenze. Ci sono enti che vengono distrutti per il solo fatto che il presidente o il direttore non sono servili a chi governa la Regione. Situazione oggettivamente bruttissima, i partiti nazionali non possono fare finta di nulla". Lo dice l'ex leader di Forza Italia in Sicilia e deputato regionale, Gianfranco Miccichè.

"Lombardo mi ha dato uno stimolo per la costruzione di un altro movimento che possa in qualche modo affiancarlo e possa evitare questa situazione di stallo dipendente da dinamiche dei partiti nazionali", aggiunge.



