Lombardo, fase storica Dc si è conclusa oggi è ridicolo

"La mia area politica nel '92-93 faceva capo in Sicilia a tre uomini che si chiamavano Calogero Mannino, Sergio Mattarella e Rino Nicolosi: tre grandi politici, io ero più legato al primo; il secondo è oggi uno stimatissimo presidente della Repubblica, il terzo fu un grande presidente della Regione siciliana. Quella era la Dc: ora io mi posso chiamare organizzazione delle nazioni unite ma faccio ridere.

Quella fase storica si è conclusa, tanto per essere chiari".

Così il leader del Mpa, Raffaele Lombardo, nella convention del partito in Sicilia, facendo riferimento alla Dc di Totò Cuffaro.

Lombardo ha detto: "Per 12 anni mi sono occupato di tante altre cose, oggi lo spirito autonomistico lo trovo veramente molto attenuato. C'è un prevalere al riferimento ai partiti nazionali che è qualcosa di incredibile. Oggi se bisogna smuovere un tavolo o una sedia in uno dei Palazzi del governo regionale, si dice vediamo che dice Roma. Ecco perché ci stiamo incontrando oggi, perché questo spirito dell'autonomia, della libertà e dell'orgoglio rinasca. Cerchiamo di essere orgogliosi di essere siciliani e autonomisti, cerchiamo di diffonderlo.

In prima fila alla convention del Mpa c'era anche Gianfranco Micciche'. A invitarlo è stato Lombardo che ha raccolto la classe dirigente del partito per fare il punto dopo il patto federativo con la Lega di Matteo Salvini. Un'alleanza strategica per le europee del prossimo anno quella tra Lega e Mpa con un peso politico rilevante in Sicilia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA