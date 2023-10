Suona il clacson ad auto e viene preso a pugni, indagini

Ha suonato il clacson per fare ripartire l'auto che si era bloccato davanti a lui. Per tutta risposta in due scendono dalla vettura e lo pigliano a pugni, per poi scappare. Vittima un uomo di 56 anni, che è stato aggredito e picchiato in via Ammiraglio Rizzo, a Palermo.

A bordo di una Fiat Panda non ha avuto nemmeno il tempo di reagire,con i due che infastiditi dal clacson sono scesi dall'auto e lo hanno riempito di pugni. L'uomo, ferito al volto, è stato soccorso dal 118, che lo ha condotto al pronto soccorso di Villa Sofia, in codice giallo. Intervenuti anche gli agenti della polizia, che hanno raccolto la testimonianza della vittima.



