Automobilismo, ad Avola si assegna campionato slalom

Si disputa sabato e domenica la quindicesima edizione dello slalom città di Avola. Domani dalle 15 in via Piersanti Mattarella ad Avola le verifiche tecniche; domenica dalle 9 il via alla ricognizione del percorso, poi le tre manche di gara che assegneranno il titolo di campione italiano e punti validi per la classifica del capionato siciliano.

Sono ottantadue i piloti iscritti alla gara: con il numero 1 sulle fiancate della sua Radical SR4 Suzuki il siciliano Michele Puglisi, campione italiano in carica, si presenta al via in testa alla classifica davanti al campano Salvatore Venanzio, anche lui in gara su Radical SR4 Suzuki, in gara con il numero 2. Terzo posto in classifica generale e ancora in corsa per il titolo anche il campano Luigi Vinaccia su Osella PA 9/90 Honda che prenderà il via con il numero 3.

A separare i tre piloti solmanete pochi punti: chi arriverà davanti si aggiudicherà il titolo di Campione italiano slalom 2023.



