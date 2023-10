Creò primo computer, in un podcast la storia di Ada Lovelace

"Ada Lovelace, storia della donna che sognò il computer" è il titolo generale di un nuovo podcast in 4 episodi, patrocinato dall'Università di Palermo, realizzato dall'attrice e regista Valeria Patera. Il podcast è dedicato alla figura straordinaria di Ada LovelacE, figlia del noto poeta romantico Lord Byron, che nella prima metà dell'800, a cavallo della Prima Rivoluzione Industriale Inglese, ha avuto la visione dell'intelligenza artificiale, ha creato il primo linguaggio di programmazione, inventato il software e lavorato con Charles Babbage al progetto del progenitore del primo computer.

L'episodio 1 è la versione radiofonica di un ormai famoso testo teatrale "La fata matematica" già trasmesso su Rai 3 e interpretato da Galatea Ranzi e Gianluigi Fogacci che ripercorre tutta la sua tragica e avventurosa vita avvolta in un'intensa impronta sonora; l'episodio 2, "Ada Lovelace Day" contiene lettere inedite recitate sempre da Galatea Ranzi, la ricostruzione dei suoi dialoghi con Babbage intorno alla costruzione della macchina multifunzione; gli episodi 3 e 4 intitolati "La collana di Ada" approfondiscono la serie di complesse questioni di genere che lo sviluppo recente dell'intelligenza artificiale, nella fattispecie chatGPT, fanno emergere. Per un'artista fluida come Valeria Patera (www.valeriapatera.com) che da anni attraversa i confini tra diverse discipline e campi del sapere e che negli anni ha sviluppato un linguaggio polifonico in grado di assorbire gradi diversi dell'espressione artistica e della comunicazione, il podcast è lo strumento migliore per dare nuova forma e massima condivisione al ricco background (spettacoli, pubblicazioni, trasmissioni radiofoniche, convegni) raccolto in vent'anni di lavoro tra Teatro e Scienza e con particolare attenzione alla genesi dell'informatica e della cultura digitale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA