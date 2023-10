"Palermorema" alla 17/ma edizione, partenza da Sferracavallo

Tutti gli appassionati degli sport del remo e della pagaia, dai campioni ai semplici amatori, si daranno appuntamento domenica prossima nella sede del Circolo Velico Sferracavallo per la XVII edizione della 'Palermorema'.

La manifestazione sportiva punta a promuovere gli sport della canoa e del canottaggio con una regata che consiste in una vogalonga non agonistica di 10 chilometri il cui percorso si snoda all'interno dell'Area marina protetta di Capo Gallo e Isola delle Femmine, che sarà circumnavigata dagli atleti.

"Per la terza volta saremo al Circolo Velico di Sferracavallo per un evento sportivo con una bella tradizione che, come avviene ogni anno, coinvolge decine e decine tra agonisti e appassionati", spiega Domenica Ciaravella, uno degli storici organizzatori. Per partecipare alla vogalonga è necessario essere tesserati ad una delle federazioni sportive che patrocinano la manifestazione. Per i non tesserati ci sarà la possibilità di tesseramento sul posto, ma va esibito un certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.

"Naturalmente è obbligatorio saper nuotare ed indossare un giubbotto salvagente. Palermorema non è manifestazione competitiva e pertanto non ci sarà una classifica all'arrivo.

Saranno premiati gli equipaggi ritenuti meritevoli attraverso diversi criteri, per esempio età anagrafica, città di provenienza, meriti sportivi o extrasportivi e così via. Per gli appassionati del kayak da mare nei giorni precedenti e successivi alla manifestazione - organizzata insieme con il Circolo Velico Sferracavallo e patrocinata dall'Acsi delegazione Sicilia Occidentale, dalla Federazione italiana canottaggio e dalla Federazione italiana canoa kayak - sarà possibile partecipare alle escursioni guidate curata da KayakExplorer. La partenza è fissata per le 9.30 dal porto di Sferracavallo.





