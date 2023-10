Medico di Patti propone droni per trasporto sangue e farmaci

Potrebbe essere il primo sistema capace di fornire, attraverso i droni, un servizio di trasporto aereo di sangue, organi, campioni biologici e farmaci nelle piccole isole. L'idea è di Gaetano Crisà, direttore dell'unità trasfusionale dell'ospedale "Barone Romeo" di Patti (Messina) e capo dipartimento dei servizi Asp Messina. Dopo una serie di studi, prove e un volo sperimentale, a regime il drone volerà da Patti a Lipari, la più grande delle isole Eolie, 25 km via mare.

Il viaggio è possibile grazie ad un drone di ultima generazione a cui viene agganciata una capsula dotata di Intelligenza artificiale. "Qualche giorno fa - dice una nota dell'azienda sanitaria - è stato effettuato già un primo volo sperimentale, partito dal piazzale Alioto di Patti Marina, che ha confermato la fattibilità del progetto sviluppato dalla "Abzero", start-up nata come 'spin-off' della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e che ha brevettato la "smart capsula" montata sul drone. Se dovesse andare presto a regime sarebbe, in assoluto, il primo servizio di trasporto sangue per mezzo drone dalla terraferma verso un'isola". Basta pigiare un pulsante dal cellulare su un'app per azionarlo, poi il drone seguirà una traiettoria prefissata e preautorizzata. Il sistema può resistere a forti venti anche di 60 km. orari e alla pioggia. E' meno costoso di un elicottero, permette di attivare il volo in totale autonomia e di atterrare in un'area molto ridotta, 2 metri per 2. Le eventuali anomalie sarebbero gestite dall'Intelligenza artificiale. Un pilota può gestire il drone grazie alla rete 4G controllandolo in tempo reale. Un paracadute permette di attutire l'impatto, di recuperarlo e di trasportarlo poi con altri mezzi. La capsula può contenere fino ad una decina di sacche di sangue, che arriverebbero a destinazione - in questo caso a Lipari - in meno di 27 minuti, viaggiando a circa 55 km.

orari. L'intelligenza artificiale consente di preservare le condizioni termiche dei materiali biologici trasportati in tutte le condizioni di volo. La capsula ha sensori in grado di assicurare un monitoraggio costante delle condizioni dei materiali trasportati, rilevandone la temperatura, l'umidità, il ph e l'emolisi.



