Il fascino del collodio, incontro con il fotografo Cusumano

ll fascino del collodio: una testimonianza di artigianato in fotografia. E' questo il titolo dell'incontro pubblico con il fotografo Gianni Cusumano che si svolgerà sabato 28 ottobre alle ore 17 nella sala del Principe, del museo civico di Castelbuono nel Palermitano. L'evento, introdotto da Maria Rosa Sossai, si inserisce nell'ambito della mostra 'Paesaggi, memorie e astrazioni. La Sicilia di Melo Minnella'.

Cusumano promotore dei laboratori di fotografia, nella sua bottega sulle Madonie sperimenta l'uso del collodio umido, in voga nella metà dell'Ottocento, il cui fascino consiste nella lentezza del procedimento da cui si ottiene una lastra di vetro unica e non ripetibile. Cusumano ha coltivato la sua passione per la fotografia analogica fin da bambino e considera la sua "una forma di resistenza contro l'attuale inflazione di immagini e rivendica il bisogno di riappropriarsi della materialità perduta".

"Durante l'incontro, si parlerà dunque del processo fotografico, ma più in generale si rifletterà sui temi legati all'artigianato in fotografia", affermano i promotori dell'iniziativa.



