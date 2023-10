Delitto e castigo debutta mercoledì al teatro Biondo

Mercoledì 25 ottobre, alle ore 21, debutta in prima assoluta nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, Delitto e castigo - I tre interrogatori di Claudio Collovà tratto dal romanzo di Fëdor Dostoevskij. Protagonisti dello spettacolo, prodotto dal Teatro Biondo, sono Sergio Basile, Nicolas Zappa e Serena Barone; le scene e i costumi sono di Enzo Venezia, le musiche di Giuseppe Rizzo, le luci di Pietro Sperduti. Repliche fino al 5 novembre. Il regista ha adattato alcuni snodi fondamentali del celebre romanzo di Dostoevskij puntando l'attenzione sui temi della giustizia e del libero arbitrio, affrontando dunque questioni estreme, concetti capitali come quello di pena, crimine, delitto, colpa, perdono.

Fulcro della drammaturgia sono i tre incontri tra il protagonista Raskòl'nikov, interpretato da Nicolas Zappa, responsabile di due omicidi, e il suo giudice Porfirij, interpretato da Sergio Basile, nei quali Dostoevskij spinge la colpa ai suoi estremi confini, in quella zona dove bene e male, orrore e compassione, si prestano a configurare il concetto di giustizia.

"Il più efferato delitto, addirittura un duplice omicidio - spiega Collovà - è posto da chi lo ha commesso come un'esperienza della libertà umana. I tre interrogatori di Porfirij a Raskòl'nikov non sono affatto dei comuni interrogatori giudiziari, non si svolgono secondo le formalità d'uso, essi violano le basi stesse del tradizionale rapporto tra inquirente e reo. Cosa rimane? Tutti e tre gli incontri sono autentici e splendidi contraddittori permeati di estrema irritazione e inquietudine. L'assassino sembra nutrirsi con tragica accettazione delle parole del commissario che controlla tutto, trasforma l'inquietudine in farsa, e a tratti si spazientisce, soprattutto all'evidenza del suo sospetto".





