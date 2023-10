Danneggiata foto con papa Francesco in museo padre Puglisi

"Ignoti hanno danneggiato e divelto una delle fotografie che raccontano la venuta di papa Francesco presso la casa museo del Beato Giuseppe Puglisi il 15 settembre del 2018, giorno del 25esimo anniversario del martirio del parroco di Brancaccio. Inaugurata nel 2019, la mostra fotografica fa parte del museo diffuso della casa dove visse e morì il Beato palermitano. Durante il Consiglio Comunale, che si è tenuto proprio in questa piazzetta il 15 settembre scorso, era stato annunciato l'aumenta del numero delle telecamere per evitare che altri atti di questa natura si sarebbero verificati". Lo scrive Maurizio Artale responsabile del Centro Padre Nostro fondato da padre Puglisi a Brancaccio. Artale ricorda che, nel quartiere, non è stato ancora riaperto l'Auditorium comunale intitolato al piccolo Giuseppe Di Matteo e che, per due anni, padre Puglisi aveva utilizzato come aula liturgica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA