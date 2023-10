Teatro,stagione 'il bello di Sicilia' a Campobello di Mazara

Si chiama 'Il bello di Sicilia' la prima stagione teatrale del cineteatro Olimpia di Campobello di Mazara che debutta il 24 novembre con David Coco in 'La grande menzogna'. A presentare la stagione è stato stamattina il direttore artistico Mario Incudine, insieme al sindaco Giuseppe Castiglione e l'assessore Gianvito Greco. "Con questa stagione vogliamo dimostrare che Campobello non è solo il covo di Matteo Messina Denaro - ha detto Incudine - ma attraverso la cultura, il teatro, la musica si combatte la mafia e l'ignoranza". Il legame di Incudine con Campobello di Mazara risale al 2017: "Venni qui la prima volta per un concerto e mi sono innamorato del posto e delle persone - ha raccontato Incudine - quest'anno la sfida di dirigere il cineteatro, piccolo rispetto ai grandi teatri, ma non meno degli altri".

"Quella che proponiamo è la prima stagione ufficiale che proponiamo da quando il teatro è stato riaperto dopo gli interventi di riqualificazione", ha detto il sindaco.

Dopo il debutto con David Coco, il 17 dicembre Roberto Ciufoli porta in scena 'Tipi', per la regia di Michele La Ginestra; il 20 gennaio 'Scoop (donna sapiens)' con Giobbe Covatta; il 27 febbraio Corinne Clery porta in scena 'Le relazioni pericolose'; il 9 marzo concerto di Sergio Cammariere con Giovanna Famulari (violoncello); il 17 marzo Blas Roca-Rey, in prima siciliana, con "Arrocco siciliano"; il 6 aprile Peppe Servillo con 'Napulitanata'; il 4 maggio anteprima nazionale di 'Oltreoceano', uno spettacolo di Mario Incudine, con Lidia Schillaci, con la residenza artistica che durerà una settimana.

Abbonamento 120 euro, biglietti singoli 18 e 12,50 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA