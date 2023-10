Sicilian music wave, concerto del pianista Antony Ciaccio

Un concerto del pianista Antony Ciaccio, per la Rassegna "Sicilian music Wave" dell'Ars Nova di Palermo, si terrà giovedì 26 ottobre alle ore 21 a Palermo, nella chiesa di Santa Teresa alla Kalsa. In programma musiche di Clementi, Sgambati, Respighi, Liszt e Brahms. Anthony Ciaccio è un pianista che si è esibito in numerose sale da concerto in Italia, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi, Germania, Austria, Regno Unito, Finlandia, Palestina, Ungheria e Romania. Attualmente è docente di Pratica e Lettura Pianistica al Conservatorio di Sassari "Luigi Canepa". Diplomatosi a pieni voti al Conservatorio "Vincenzo Bellini" di Palermo sotto la guida della profesoressa Dorotea Cei, consegue un Master in Advanced Music Performance presso la Escola Superiore de Musica de Catalunya di Barcellona. Ha inoltre studiato presso l'Accademia Varesina "Alfred Cortot" di Travedona Monate. In precedenza ha lavorato come Docente di Pianoforte all'Accademia Skené di Sciacca, come pianista per la danza nei Licei Musicali e Coreutici di Grosseto, Livorno e Milano, al Conservatorio "G.

Frescobaldi" di Ferrara e al Conservatorio di Trapani "A.

Scontrino". Dal 2022 oltre a collaborare con scuole e conservatori esteri, tiene regolarmente masterclass e corsi di perfezionamento annuali in Palestina, Romania, Spagna e Italia, dal 2024 anche in Corea.



