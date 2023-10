Equitazione: scelti i siciliani per Fieracavalli di Verona

Il comitato Fise Sicilia ha selezionato al centro ippico Pietra dei fiori di Buseto Palizzolo nel Trapanese la squadra cavalli e la rappresentativa pony che parteciperanno con i colori della Sicilia alla prossima Fieracavalli di Verona che si terrà dal 9 al 12 novembre. La squadra siciliana cavalli che prenderà parte al gran premio delle regioni under 21 di salto ostacoli, guidata dal capo equipe Bruno Nasisi, sarà composta dalla modicana Flavia Donzella su Landini Z, dalla catanese Maria Vittoria Ciancico su Heart-Beat vd Bisschop, dalla siracusana Francesca Paola Carbone su Magical Night, dalla siracusana Martina Gervasi su Cascatina della Caccia e dal palermitano Riccardo Allò su James Bont.

A comporre la rappresentativa pony saranno, invece, sei giovanissimi che parteciperanno alle gare individuali: i migliori quattro prenderanno parte, poi, alla Coppa delle Regioni pony a squadre che vedrà sfidarsi le formazioni di tutti i Comitati regionali d'Italia.

A rappresentare la Sicilia nelle gare pony, agli ordini del capo equipe Francesco Pagano saranno la palermitana Stella Sartorio Mercadante su Esmeralda de Soulac, i siracusani Flavio Giudice su Pio, Ginevra Guastella su William e Alessandro Palma su Pablo e le catanesi Marta Catania su Soraya e Matilde Guglielmino su Ginevra.

"Anche quest'anno - ha detto il presidente federale siciliano Fabio Parziano - abbiamo selezionato sul campo due squadre molto competitive e sono certo che i nostri giovani daranno tutto per ottenere a Verona i migliori risultati. Ho visto i ragazzi pronti per affrontare una delle manifestazioni di maggiore prestigio per gli sport equestri italiani. Hanno già dimostrato di aver capito quanto sia importante lo spirito di squadra e il senso di sostenersi a vicenda per il raggiungimento del risultato. A loro voglio dire di essere decisi e determinati perché gli avversari lo saranno altrettanto".



