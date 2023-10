Cinema: "Recomaterna" vince festival SorsiCorti a Palermo

"Recomaterna" è il film vincitore della diciassettesima edizione di SorsiCorti, il festival internazionale di cortometraggi che quest'anno ha riempito il Cre.Zi. Plus ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

La pellicola del regista Giuseppe Sangiorgi in appena dieci minuti entra nell'universo dei legami familiari. "Una scrittura intima che emerge con l'espressività della macchina da l'occhio del regista preciso e denso di senso presa - spiega la giuria -.

Nella sceneggiatura nulla è lasciato al caso, ogni scena ha la coerenza e la passione di una storia personale che il cinema rende universale. La giuria premia insieme alla scrittura e alla regia, la fotografia e la scenografia che creano una orchestrazione di senso armonica".

Premio come miglior documentario va invece ad "Aretè" di Elia Zaramelĺa. Un altro corto italiano tratto da una storia vera. A vincere nella categoria miglior corto sperimentale, invece, è stata la pellicola francese di Ananda Safo "Sex Relish". Miglior regia e premio del pubblico va al film francese di Ingrid Chikhaoui "Three grains of salt". Il miglior montaggio va nel Regno Unito, al corto "Jill, Uncredited" di Anthony Ing.

Menzione speciale, infine, a "La fornace", del siciliano Daniele Ciprì, a cui viene riconosciuta la qualità della scenografia. In questo caso, spiega la giuria, il premio arriva "per la creazione di atmosfere oniriche dentro il meccanismo realistico della tradizione iconografica siciliana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA