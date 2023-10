Sequestrati a Catania 800 chili di fuochi d'artificio, 2 arresti

A Catania sono stati sequestrati 800 chili di fuochi d'artificio (370 chili l'esplosivo in essi contenuto) dalla Polizia di Stato, che ha arrestato due uomini di 36 anni che utilizzavano uno dei garage di una palazzina di cinque piani abitata da più famiglie del quartiere San Cristoforo dov'era custodito.

Tra il materiale sequestrato, destinato al mercato illegale in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno, c'erano batterie pirotecniche (le cosiddette cassette cinesi) e altro materiale esplosivo ritenuto micidiale ed in grado di provocare un'esplosione con rilevanti effetti dirompenti e portata distruttiva.

Per mettere in sicurezza tutto il materiale esplodente è intervenuto personale del Nucleo artificieri della questura. I due arrestati, su disposizione del magistrato di turno, sono stati rinchiusi nel. carcere di Piazza Lanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA