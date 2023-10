Pallanuoto: A1; Telimar-Brescia 9-12

Sconfitta casalinga per il Telimar Palermo che deve arrendersi al Brescia per 12-9 davanti al commissario tecnico della Nazionale azzurra Sandro Campagna.

In avvio di partita il Telimar si fa praticamente male da solo: un rinvio maldestro del portiere Egon Jurisic avvia l'azione del Brescia che va in gol con Dorde Lazic. I palermitani non si scompongono e riescono a ribattere colpo sul colpo per tutta la prima frazione di gioco che si conclude sul 3-3.

Nella seconda frazione di gioco il Telimar perde le misure, si innervosice per alcune decisioni discutibili degli arbitri, commette errori in fase di impostazione e il Brescia ne approfitta andando al riposo lungo sul risultato di 8-4.

Si rientra in acqua con la tensione è alle stelle: il Telimar protesta per un rigore non concesso e nella stessa azione è il Brescia a vedersene fischiato uno, ma la conclusione si stampa sulla traversa. A rompere l'equilibrio in questa frazione è Lo Dico che dà la carica ai suoi che chiudono il parziale sul 3-1 portandosi a due soli gol dal Brescia sul 9-7.

Occhione e Vitale provano a riequilibrare la partita in avvio dell'ultima frazione di gioco, ma Brescia amministra con esperienza e chiude la partita sul 12-9.



