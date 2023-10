Astronomia: anche Isnello a "International Starlight Meeting"

L'universo come patrimonio naturale da conoscere e custodire. E' stato questo uno dei temi affrontati in occasione del VI "International Starlight Meeting", a Cuenca, in Spagna, al quale hanno partecipato il comune di Isnello (Palermo) con la fondazione Gal Hassin.

Isnello, assieme al vallone di Saint-Barthélemy in Valle d'Aosta, è una delle due realtà italiane a far parte dell'area "Starlight Stellar Park", istituzione internazionale che promuove e valorizza il turismo astronomico ed in particolare il turismo legato all'osservazione del cielo. Un'occasione per i tanti partecipanti, provenienti da diversi Paesi europei, ma anche dell'America Latina, i quali hanno rappresentato le proprie esperienze, i propri progetti e programmi sul turismo astronomico, che rappresenta una opportunità di crescita e di sviluppo. "Si è discusso anche del fenomeno dell'inquinamento luminoso, dei suoi effetti, dei progressi fatti in tanti Paesi per ridurlo e di come questa riduzione possa favorire anche un miglioramento della qualità della vita - spiega Marcello Catanzario, sindaco di Isnello -. Il nostro comune sta investendo tanto in tal senso e per questo abbiamo presentato i dati degli ultimi cinque anni: Siamo riusciti a dimezzare il livello di inquinamento luminoso nel centro abitato aggiunge - con importanti risvolti anche in termini di razionalizzazione dei consumi. Abbiamo affrontato anche la necessità di una legislazione europea che regolamenti questo ambito". Diverse realtà mondiali stanno investendo sull'osservazione del cielo.

"Quel cielo che ci appartiene e che ci unisce in una grande famiglia e che ancora oggi è fonte di suggestioni e ispirazioni per tutti i linguaggi artistici e culturali - sottolinea Catanzaro. Se osservassimo di più e meglio il cielo avremmo una considerazione diversa, migliore, della nostra esistenza. Siamo convinti che investire nella cultura significhi assicurare importanti strumenti di crescita e di conoscenza, ma anche importanti opportunità di sviluppo economico e sociale, alla nostra comunità e al territorio madonita", conclude.



