Al via stagione Amici della musica con concerto di Piovani

Tutto pronto per l'inizio della 91esima stagione concertistica dell'Associazione Siciliana Amici della Musica che prenderà il via eccezionalmente di domenica, il 29 ottobre alle 20.45 con il primo concerto del Turno serale: sul palcoscenico del Politeama Garibaldi salirà il premio Oscar , Nicola Piovani con lo spettacolo Note a margine con cui si esibirà in quartetto con Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorino Naso alle percussioni.

Piovani torna dunque a Palermo per gli Amici della Musica con concerto dal sapore intimo e raccolto: sarà il compositore stesso ad eseguire al pianoforte le musiche create per i film che hanno fatto la storia del cinema italiano e internazionale, alle quali alternerà dialogando con il pubblico riflessioni, aneddoti e ricordi di incontri con alcuni fra i più grandi registi del nostro tempo. Le esecuzioni dei brani saranno accompagnate da un video che rievocherà per immagini le pellicole che hanno ispirato le colonne sonore di oltre quarant'anni di carriera, raccontate per la prima volta nel 2003 quando il Festival di Cannes commissionò a Piovani lo spettacolo con il titolo Leçon concert, poi diventato Note a margine ed eseguito in decine di palcoscenici italiani.



