Aizza cane pitbull e tenta di colpire carabinieri con coltello

Ha aizzato contro i carabinieri il suo cane pitbull e ha cercato di colpire i militari con un grosso coltello da cucina. Con questa accusa è stato arrestato un giovane di 25 anni di Bonagia, frazione di Valderice (Trapani) sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora e il divieto di allontanarsi dalla sua abitazione durante le ore notturne.

In un controllo i carabinieri della stazione di Valderice hanno trovato il giovane fuori dalla propria abitazione. In tasca gli è stato trovato e sequestrato un coltello a serramanico. Durante la perquisizione in casa l'indagato ha inveito contro i militari. E' stato portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio e porto di armi o oggetti atti ad offendere.



