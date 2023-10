Troppo caldo nelle aule, protestano studenti a Palermo

Protesta degli studenti al liceo scientifico statale Cannizzaro a Palermo. Secondo gli alunni nelle aule fa troppo caldo. I ragazzi si sono riuniti nel piazzale della palestra per protestare e chiedere di uscire prima dell'orario previsto. Ieri la stessa dirigente scolastica aveva deciso di fare uscire prima gli alunni. "C'erano 36 gradi e un'umidità molto alta - dice Anna Maria Catalano dirigente scolastica - Oggi le condizioni climatiche sono diverse. Ci sono 32 gradi. Certo fa caldo ma la situazione è più sopportabile. Gli studenti hanno deciso di lasciare le aule e riunirsi nel piazzale. Non erano autorizzati". Qualcuno degli alunni ha chiamato casa e i genitori alla spicciolata sono venuti a prenderli. "Se qualcuno mi dice che oltre una certa temperatura devo anticipare l'uscita dalle classi io lo faccio - aggiunge la dirigente - al momento non c'è alcun regolamento che dice questo".



