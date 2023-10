Incendi: vari fronti di fuoco nelle colline di Cefalù

Per un'intera giornata vigili del fuoco e uomini della Forestale e della Protezione civile hanno fronteggiato vari fronti di incendi nelle colline attorno a Cefalù. Le fiamme sono divampate nella notte e sono state alimentate dal vento di scirocco. Gravi i danni alle aree boschive delle contrade Vatalara, Cicirata e Serre. Sono intervenuti anche due Canadair nella mattina e altri due nel pomeriggio.

Le fiamme hanno toccato anche zone già devastate dagli incendi di settembre che provocarono la fuga di centinaia di turisti e la morte di una donna che tentava di salvare i suoi cavalli.

Mentre erano in corso le operazioni di spegnimento, un altro incendio è divampato in un'altra zona, il bosco di Radica.

Dopo tanti interventi le fiamme sono state contenute ma continuano a resistere alcuni focolai.

"C'è un attacco sistematico - ha detto il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello - al nostro patrimonio ambientale e naturalistico. Ormai si vive nel terrore di incendi che producono poi effetti devastanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA