Torna Palermo Tattoo Convention, 100 tatuatori all'opera

Palermo Tattoo Convention torna ai Cantieri Culturali della Zisa, dal 3 al 5 novembre, lo Spazio Tre Navate diventerà il luogo d'incontro tra i migliori artisti tatuatori in arrivo dagli studi più noti del panorama locale, nazionale e internazionale e i tanti appassionati alla ricerca del tatuaggio più alla moda del momento.

Giunto alla nona edizione, quest'anno la Palermo Tattoo Convention ospiterà oltre cento tatuatori che presenteranno le novità legate ai generi e alle diverse scuole del tatuaggio. Un mestiere che si eredita con passione e dedizione da padre in figlio e che nel corso del tempo sta diventando sempre più attrattivo per le donne. Tante sono infatti le tatuatrici presenti in questa edizione, alcune di loro hanno deciso di portare avanti l'eredità di famiglia e lo studio di tatuatore dei padri, pionieri di questo delicato mestiere.

Con oltre cento tatuatori, tattoo model, spettacoli dal vivo, musica e dj set ma anche mostre e opere live di street art Palermo Tattoo Convention si conferma come il più importante evento di settore nel Sud Italia, tra gli eventi più interessanti uno show di street art con la realizzazione di un grande graffito che verrà eseguito durante la tre giorni, oltre alle attese premiazioni degli artisti vincitori in concorso.

Le precedenti edizioni hanno accolto oltre 25mila visitatori e appassionati del tatuaggio da tutta la Sicilia, in 8 anni sono stati realizzati oltre 5.000 tatuaggi, con un notevole aumento di pubblico e professionisti del settore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA