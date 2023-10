Piccola serra di marijuana in casa,15enne arrestato a Ragusa

Carabinieri della sezione Operativa della compagnia di Ragusa hanno arrestato un quindicenne per produzione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Nella sua stanza nell'abitazione del padre, separato dalla moglie, militari dell'Arma hanno sequestrato una "growbox" per la coltivazione indoor di piante, completa di impianto temporizzato di illuminazione, riscaldamento e ventilazione, con all'interno quattro piante di marijuana della lunghezza di circa 30 cm. Inoltre, in un armadio sono stati trovati tre barattoli contenenti complessivamente circa 70 g di marijuana. Le indagini erano iniziate a casa della madre del ragazzo dopo che i carabinieri avevano fermato due minorenni usciti dall'abitazione sono stati trovati in possesso di 9 grammi di marijuana.

Nell'appartamento gli investigatori hanno trovato, nascosti sotto una poltrona due panetti di marijuana per complessivi 40 grammi. Le indagini si sono poi estese nell'abitazione del padre dove è stata trovata la piccola 'serra'. A conclusione degli accertamenti il 15enne è stato arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto in un centro di prima accoglienza



