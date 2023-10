Pallamano: Teamnetwork Albatro, Garralda nuovo allenatore

Mateo Garralda è il nuovo allenatore della Teamnetwork Albatro Siracusa. Il tecnico spagnolo, 53 anni, prende il posto dell'argentino Rodolfo Jung che ha lasciato per motivi personali la panchina degli aretusei.

Mateo Garralda è considerato uno dei più grandi giocatori di sempre: nella sua sala dei trofei ci sono un titolo mondiale vinto nel 2005; due bronzi alle Olimpiadi di Atlanta nel '96 e di Sidney nel 2000; tre argenti e un bronzo in quattro edizioni degli Europei in oltre 200 presenze con la nazionale spagnola con 593 reti segnate. A livello di club, con le maglie di Barcellona, Portland San Antonio, Guadalajara, ha vinto otto Liga asobal, tre Supercoppe di Spagna, tre Coppe del Re, sei Champions league e quattro Champions trophy. Da allenatore ha guidato il Guadalajara per tre anni, poi due stagioni in Romania alla guida dello Stiinta Dedeman Bacau, quindi sei anni alla guida della nazionale cilena prima dell'esperienza in Egitto sulla panchina dello Zamalek.

"Mi stimola particolarmente questa nuova esperienza in Italia - ha detto Garralda - Ritengo molto interessante andare in una squadra che ha già iniziato il campionato e che sta giocando il torneo di Serie A. Questo significa che dovrò adattarmi molto più velocemente del dovuto. Dovrò conoscere la squadra rapidamente e le decisioni che prenderò non si baseranno sul sistema di gioco che vorrei attuare, ma sulla necessità di ottenere il massimo dai giocatori presenti. La pallamano italiana sta crescendo, lo so attraverso giocatori che sono stati o sono ancora oggi in Italia. I club stanno diventando più forti e più solidi economicamente e possono rappresentare una forte concorrenza con il resto d'Europa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA