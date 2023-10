Falcone, 'sarà di 300 milioni la manovra che approderà all'Ars'

Sarà di 300 milioni di euro la manovra correttiva che a breve approderà all'Ars, 70 milioni saranno utilizzati per abbattere la quota di disavanzo e la restante parte per dare risposte alle imprese attraverso affidamenti all'Irfis per evadere le istanze delle aziende e al precariato. È quanto spiega all'ANSA l'assessore regionale all'Economia Marco Falcone.

Nella manovra ci saranno anche misure che l'assessore sta definendo e che consentiranno alla Regione un risparmio nella spesa.



